Тренера «Красного Яра» дисквалифицировали из-за нецензурной брани в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации регби России принял решения по итогам первых полуфинальных матчей чемпионата России — 2025.

Главный тренер клуба «Красный Яр» Ульрих Бейерс был дисквалифицирован на две недели из-за нецензурной брани в адрес главного судьи по ходу матча «Стрела-Ак Барс» — «Красный Яр» и не сможет возглавлять свою команду во время двух заключительных игр сезона. Также специалисту необходимо выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей в течение месяца.

По итогам матча «Динамо» — «Енисей-СТМ» также был оштрафован главный тренер красноярской команды Александр Первухин, в послематчевом интервью давший оценку работе судей, что запрещено правилами ФРР. Согласно решению КДК, специалист должен выплатить 50 тысяч рублей.

Напомним, в первых полуфинальных матчах «Красный Яр» проиграл казанской «Стреле-Ак Барс» со счётом 13:44. А «Енисей» потерпел поражение от московского «Динамо» со счётом 24:25. Ответные матчи пройдут 4 и 5 октября.

