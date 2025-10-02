Даниел Маринов стал чемпионом России в личном многоборье

Российский гимнаст Даниел Маринов стал победителем в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике.

Маринов, представляющий Татарстан, набрал за выступление 81,331 балла. Серебро досталось Александру Карцеву, выступающему за Владимирскую область, он получил 80,632 балла. Тройку призёров замкнул Иван Куляк из Калужской области, набравший 80,030 балла.

Маринову 20 лет, он является двукратным чемпионом России, победителем в индивидуальном многоборье и упражнениях на брусьях на играх БРИКС (2024).

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 30 сентября по 4 октября на федеральной территории «Сириус».