«Не верится». Миназова — о первом серебре для гребного слалома России на чемпионате мира

Российская каноистка Алсу Миназова, выигравшая первую в истории России серебряную медаль на чемпионате мира по гребному слалому, поделилась впечатлениями о своём вхождении в тройку призёров турнира. В финальном заплыве класса каноэ-одиночек Миназова показала результат 112,88, что обеспечило ей второе место.

«Друзья, это случилось! Серебро чемпионата мира! Я сегодня вице-чемпионка мира! На самом деле, безумно счастлива. До сих пор мурашки по коже, не верится, что это произошло, потому что последний чемпионат мира был в 2021 году в Братиславе, в Словакии. Тогда я тоже вышла в финал и испытывала действительно классные ощущения, и я, как вчера, помню эти эмоции.

Сегодня на старте полуфинала, просто думала о том же, как классно снова стоять на старте чемпионата мира. Не передать словами, как мы благодарны всем тем, кто это сделал возможным, тем, кто шёл с нами этот путь. Три года отстранения от международных стартов были действительно тяжёлыми. Но сейчас всё хорошо, и эта медаль — это наша общая медаль всей команды и вообще всего нашего слаломного сообщества, которое было с нами, мы вместе шли к этой цели. Особую благодарность хочу выразить Федерации гребного слалома России, которая всегда оказывает большую поддержку российским спортсменам и зимой приложила колоссальные усилия, чтобы мы смогли два месяца тренироваться в Пенрите, что сыграло важную роль в сегодняшнем успехе.

Перед полуфиналом и финалом мы наметили с тренером Александром Липатовым цели и задачи, где я могу сделать лучше. И у нас получилось реализовать план на гонки, я улучшила полуфинальное время на семь секунд. Это очень круто. Конечно, две секунды штрафа были лишние, но, несмотря на это, моё время позволило выиграть серебряную медаль. Это очень-очень круто, я просто счастлива, и пока, наверное, до сих пор не верю до конца, что это случилось. Спасибо всем большое», — приводит слова Миназовой Федерация гребного слалома России.

Чемпионат мира по гребному слалому проходит с 29 сентября по 5 октября в Сиднее.