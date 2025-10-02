Скидки
Выигравшая серебро ЧМ каноистка Миназова заявила, что столкнулась с хейтом от россиян

Выигравшая серебро ЧМ каноистка Миназова заявила, что столкнулась с хейтом от россиян
Российская каноистка Алсу Миназова, ставшая обладательницей первой серебряной медали чемпионата мира впервые в истории российского гребного слалома, рассказала, что столкнулась с хейтом со стороны соотечественников.

– Какая атмосфера на соревнованиях в Австралии, какое отношение к российским спортсменам?
– Многие иностранные спортсмены рады нам, сегодня подходили, обнимали и поздравляли, и это очень приятно! Конечно, есть те, кто нам не рад, кто не здоровается с нами, но мы тут, чтобы гоняться на воде, просто делаем свою работу, кто бы как к нам ни относился. Больше меня поразило, что был хейт от наших болельщиков во время этого чемпионата мира. Писали не очень приятные комментарии и так далее. Но и это неважно. Мы любим то, что делаем. Спасибо всем, кто поддерживал, помогал и сделал эту медаль возможной. Это наша общая медаль, нашей команды, федерации гребного слалома, — приводит слова Миназовой Sporthot.

Миназовой 27 лет. Она является участницей Олимпиады в Токио (2020), серебряным призёром чемпионата мира (2025).

Чемпионат мира по гребному слалому проходит с 29 сентября по 4 октября в Сиднее.

