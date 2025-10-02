В ФВВСР заявили о скором допуске России на международные старты по водному поло

Исполнительный директор Федерации водных видов спорта России Дмитрий Козырев-Гаджиев выразил уверенность в скором допуске россиян до участия в международных стартах, среди которых появятся турниры по водному поло. О точном статусе участников на данный момент неизвестно.

– Есть какой-то диалог с World Aquatics по поводу возвращения сборной России на международные старты? В гандболе какие-то подвижки намечаются, а у вас?

– Большое спасибо президенту ФВВСР Дмитрию Мазепину за работу по возвращению наших спортсменов. Вот на ЧМ-2025 в Сингапуре нас допустили в трёх из четырёх видах спорта. Мы показали неплохие результаты после такой паузы. У нас в ежедневном режиме ведётся диалог с World Aquatics и European Aquatics. Я уверен, что в самое ближайшее время наши сборные и клубы будут допущены до международных соревнований.

– Речь идёт о выступлении в нейтральном статусе?

– Пока European Aquatics не принял решения о статусе, но мы рады любой возможности, которая позволит нашим спортсменам поехать на международные старты, — сказал Козырев-Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.