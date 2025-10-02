В ФВВСР ответили на вопрос об участии сборной России по водному поло в Олимпиаде-2026

Исполнительный директор Федерации водных видов спорта России Дмитрий Козырев-Гаджиев ответил на вопрос о шансах на участие российских ватерполистов на Олимпийских играх в 2026 году, которые пройдут в американском Лос-Анджелесе.

– Каковы шансы на появление российских ватерполистов на Олимпиаде в Лос-Анджелесе?

– Отвечу так: возможно то, что мы там даже покажем результат. У нас замечательное поколение в женском водном поло, опытная мужская команда, отличные главные тренеры. Наша задача — создать условия для развития спортсменов, — сказал Козырев-Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных стартах с 2022 года. До летней Олимпиады в Париже (2024) некоторые российские атлеты были допущены в нейтральном статусе, летом 2025 года россияне принимали участие в чемпионате мира по водным видам спорта в качестве нейтральных атлетов.