Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В ФВВСР ответили на вопрос об участии сборной России по водному поло в Олимпиаде-2026

В ФВВСР ответили на вопрос об участии сборной России по водному поло в Олимпиаде-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор Федерации водных видов спорта России Дмитрий Козырев-Гаджиев ответил на вопрос о шансах на участие российских ватерполистов на Олимпийских играх в 2026 году, которые пройдут в американском Лос-Анджелесе.

– Каковы шансы на появление российских ватерполистов на Олимпиаде в Лос-Анджелесе?
– Отвечу так: возможно то, что мы там даже покажем результат. У нас замечательное поколение в женском водном поло, опытная мужская команда, отличные главные тренеры. Наша задача — создать условия для развития спортсменов, — сказал Козырев-Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных стартах с 2022 года. До летней Олимпиады в Париже (2024) некоторые российские атлеты были допущены в нейтральном статусе, летом 2025 года россияне принимали участие в чемпионате мира по водным видам спорта в качестве нейтральных атлетов.

Материалы по теме
«Наш идеал — КХЛ и Единая лига ВТБ». В водном поло запускают большой международный проект
Эксклюзив
«Наш идеал — КХЛ и Единая лига ВТБ». В водном поло запускают большой международный проект
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android