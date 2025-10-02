Скидки
Исполнительный директор ФВВСР высказался о запуске Евразийской лиги по водному поло

Исполнительный директор Федерации водных видов спорта России Дмитрий Козырев-Гаджиев прокомментировал создание Евразийской лиги по водному поло.

– Чем так крута Евразийская лига и как этот проект должен помочь водному полу России?
– Мы хотим создать конкурентную среду, где будут самые лучшие клубы и игроки, финансовая мотивация. Соответственно, в рамках лиги мы сможем сформировать эффективный костяк сборной. Понятно же, когда соревнования меньше подсвечиваются, то и финансовые вливания меньше. У детей снижается мотивация заниматься водным поло, а их родители даже не помнят, что такой вид спорта в принципе существует. Наша сборная таким образом и теряет основную платформу для создания своего резерва.

Ключевая задача организации международных соревнований – создать эффективную базу для подготовки сборных команд.

– Есть ли у Евразийской лиги шансы стать аналогом Лиги чемпионов в футболе?
– Это большая и амбициозная цель (улыбается). В данном случае нужно действовать поэтапно. Давайте сделаем сначала хороший чемпионат – для этого у нас уже есть договорённость об участии команд из Беларуси и Казахстана. Пожалуй, на сегодня нашим идеалом являются КХЛ и Единая лига ВТБ. Да, они прошли уже большой путь, но мы на них ориентируемся. Нам предстоит пройти то же самое. Если мы дойдём до их уровня, то потом и вопрос с Лигой чемпионов можно будет решать, — сказал Козырев-Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

