Пять россиян выступят на чемпионате мира по велотреку

Пятеро российских велогонщиков присутствуют в заявке на предстоящий чемпионат мира по велогонкам на треке, они примут участие в турнире в нейтральном статусе.

«В заявку на чемпионат мира вошли пять наших велосипедистов — это Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Никита Кирильцев, Валерия Валгонен и Екатерина Евланова.

Бурлакова сейчас находится на подготовке в Турции, она тренируется на новом велотреке в Конье и будет вылетать на чемпионат мира из Стамбула. Остальные спринтеры сейчас готовятся в Крылатском, перед вылетом к ним присоединится и Валгонен, которая сейчас выступает на шоссейном чемпионате Европы во Франции», — приводит слова главного тренера сборной России по велотреку Сергея Ковпанца ТАСС.

Чемпионат мира по гонкам на велотреке пройдёт в Чили с 22 по 26 октября.