13-летнюю российскую ски-альпинистку отстранили за нарушение антидопинговых правил

13-летнюю российскую ски-альпинистку, занявшую на весеннем первенстве России по ски-альпинизму в Кирове призовое место, отстранили от соревнований на полгода за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил ТАСС.

На момент нарушения спортсменке ещё не исполнилось 14 лет, её имя не разглашается. В допинг-пробе ски-альпинистки было обнаружено вещество преднизолон (глюкокортикоиды). Использование преднизолона запрещено только в соревновательный период. Он оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное действие, противошоковое действие.

Отстранение спортсменки завершится 28 февраля 2026 года.

В допинг-пробе российского лыжника обнаружены следы мельдония
