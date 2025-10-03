Скидки
Даниил Москаленко рассказал, в чём отличие российского гандбола от французского

Даниил Москаленко рассказал, в чём отличие российского гандбола от французского
Французский и российский гандболист Даниил Москаленко рассказал, в чём видит разницу между российским и французским гандболом.

— В России непривычный для тебя гандбол? Можешь рассказать про различие в игре в России и во Франции?
— Два абсолютно разных стиля. В России, как я вижу, ставка делается на культуру паса и более хитрый гандбол, а вот во Франции более скоростной гандбол. Всё поставлено на быструю игру, где все 60 минут игры могут быть качели на полных скоростях. Акцент делается на быстрый центр, чтобы забить, пока защита ещё не успела вернуться. Объясняется это тем, что игроки во Франции не такие мощные, как здесь, в России. Они там более маленькие, худые, но при этом выносливые, — сказал Москаленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

