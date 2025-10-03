Гандболист Москаленко: хоть я и родился во Франции, но я на 100 процентов русский

Французский и российский гандболист Даниил Москаленко заявил, что, несмотря на рождение во Франции, считает себя русским по происхождению.

«Хоть я и родился во Франции, но я на 100 процентов русский. Воспитывали так. Всегда и везде поддерживал спортсменов из России. Олимпиады, различные чемпионаты – всегда за Россию. Сейчас, понятное дело, нас нет на международной арене, но я помню, как мы смотрели Олимпиаду всей семьёй с флагом перед телевизором. Незабываемые ощущения теплоты и гордости внутри», — сказал Москаленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

Москаленко 20 лет. С 2025 года он выступает за московский ЦСКА.