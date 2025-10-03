Переехавший из Франции гандболист: Москва опережает многие европейские города

Гандболист московского ЦСКА Даниил Москаленко высказался о переходе в российский чемпионат. Ранее игрок выступал за «Шамбери».

— Когда ты в первый раз приехал в Москву, чему удивился больше всего?

— Да я словно в будущем в тот момент оказался! Москва на несколько лет вперёд опережает многие европейские города. Не скажу что-то конкретное, столица во всём удивила.

— У нас говорят, что Москва не Россия.

— Согласен, тут все деньги. С другими городами даже сравнивать нет смысла. Но мне бы хотелось, чтобы везде в России было так, — сказал Москаленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

Даниил – воспитанник французской системы гандбола. Несмотря на французский паспорт, Даниил – русский. Он сын известного российского гандболиста Эдуарда Москаленко, который на несколько лет уезжал во Францию, но сейчас ведёт хозяйство в России.