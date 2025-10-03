Скидки
«Лягушачьи лапки не отличаются от курицы». Москаленко — о французских деликатесах

Гандболист московского ЦСКА Даниил Москаленко высказался о французских деликатесах. Ранее игрок выступал за «Шамбери».

— Расскажи про французские деликатесы, пробовал лапки лягушек?
— Ну, кстати, первый раз в жизни попробовал лягушек только перед отъездом в Россию, в мае на дне рождения мамы. Мы тогда ходили в один французский ресторан. Честно сказать, по вкусу эти лапки не особо отличаются от курицы. Улиток пробовал ещё. Ящик устриц на Новый год всегда покупали. А так, наш любимый деликатес в семье — это, безусловно, савойский раклет. Всё, что связано с сыром в нашем регионе, это просто… Нет, не просто пальчики оближешь, а съешь их вместе с сыром.

— Российский сыр не такой?
— Отличается, конечно. Просто небо и земля, — сказал Москаленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

Даниил – воспитанник французской системы гандбола. Несмотря на французский паспорт, Даниил – русский. Он сын известного российского гандболиста Эдуарда Москаленко, который на несколько лет уезжал во Францию, но сейчас ведёт хозяйство в России.

