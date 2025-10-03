«Менталитет родной». Москаленко рассказал, почему ушёл из французского клуба в ЦСКА

Гандболист московского ЦСКА Даниил Москаленко рассказал, почему ушёл из французского клуба в российский чемпионат.

«В течение двух последних сезонов в «Шамбери» поступали разные предложения. Были варианты перейти в систему «Лиможа», «Дижона» или «Безансона». Но я не особо рассматривал эти варианты, так как готовился к переходу из дубля в первую команду «Шамбери».

В ЦСКА я оказался случайно, если можно так сказать. Зимой приехал в Москву на две недели во время каникул. Не хотелось терять форму, стал искал, с кем можно было побегать, потренироваться, чтобы не выпадать из ритма. Отец мне в этом помог. Он позвонил главному тренеру ЦСКА Олегу Валерьевичу Ходькову, чтобы узнать, есть ли вариант побегать с ребятами и поддержать физическую форму. В то время у клуба как раз была пауза в играх, так что я с ними недельку потренировался и уехал домой во Францию. А весной неожиданно поступил звонок с предложением пополнить ряды армейцев. Я не смог отказать, так как мне и коллектив понравился, и менталитет родной подкупил», — сказал Москаленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.