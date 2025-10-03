Гимнастки из России заняли весь пьедестал в многоборье на международном Гран‑при в Китае

Гимнастки из России заняли весь пьедестал в многоборье на международном Гран‑при по художественной гимнастике Guo Qiqi Cup в Чунцине (Китай). Первое место заняла Арина Ковшова с результатом в 118,00 балла. Владислава Николаенко стала второй (116,40), тройку сильнейших замкнула Милена Щенятская (115,20).

Международный турнир Guo Qiqi Cup проходит с 1 по 5 октября в Чунцине (Китай). В соревнованиях принимают участие гимнастки из России, Узбекистана, Японии, Сингапура, Республики Корея и Таиланда. Отметим, что на федеральной территории «Сириус» в эти же дни проходит чемпионат России по спортивной гимнастике.