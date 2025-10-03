Скидки
«Возможно, я задержался». Когуашвили — об уходе с поста тренера сборной России по борьбе

«Возможно, я задержался». Когуашвили — об уходе с поста тренера сборной России по борьбе
Бывший главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили высказался об уходе с поста.

«В прошлом и позапрошлом году мне было не по себе – чувствовал, что, возможно, задержался. Думал над причинами, над тем, есть ли у моей тренерской карьеры логический конец. До поры до времени у нашей команды были нормальные результаты, но неудачи начались со времён пандемии коронавируса, а потом уже случилось наше отстранение.

Уже перед началом чемпионата мира – 2025 я говорил родным, что у нас хороший состав. И сам себе поставил задачу: «Если эта команда плохо выступит, то мне в сборной нечего делать. Пора будет закругляться».

В итогах Загреба я разочаровался. Мы могли взять два-три, и даже четыре золота. Забрали три медали, но, учитывая усечённый состав, по очкам заняли третье место. Это лёгкое утешение», — сказал Когуашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

«Мне в сборной нечего делать». Откровенное интервью с бывшим тренером российских борцов
«Мне в сборной нечего делать». Откровенное интервью с бывшим тренером российских борцов
