Гоги Когуашвили: я создал команду, которая будет только выигрывать. Запомните мои слова
Бывший главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили рассказал о работе в команде.
«Как бы меня ни обсуждали, я принимаю критику. Но, например, сейчас можно понять и мою позицию. В Загребе у нас было на два спортсмена меньше, несколько встреч испортили судьи. Несмотря на это, у нас появляется команда. Если кто-то написал, что я добил её, то это не так. В последние годы я создал новую команду, которая в дальнейшем будет только выигрывать. Запомните мои слова. Поэтому могу сказать, что ухожу с гордо поднятой головой. Работа, которую мы проделали, дорогого стоит», — сказал Когуашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
