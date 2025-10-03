«Жалеем. Но мы не можем пойти против государства». Когуашвили — о пропуске ОИ в Париже

Бывший главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили высказался о пропуске Олимпийских игр — 2024 в Париже.

– Больше года прошло с Олимпиады в Париже, на которую российские борцы отказались ехать. Не жалеете, что в итоге всё так вышло? Ведь был отбор на Игры, а затем и пусть крайне усечённый, но состав сборной, который получил заветные путёвки.

– Конечно, жалеем. Будучи спортсменом, я прошёл через четыре Олимпиады, будучи тренером – тоже. Париж-2024 должен был стать пятой. Мы зубами добывали эти лицензии! Конечно, хотели поехать, но мы же не можем пойти против государства, — сказал Когуашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.