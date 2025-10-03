Экс-тренер сборной России по борьбе высказался о судействе на чемпионате мира — 2025

Бывший главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили высказался о судействе на чемпионате мира – 2025.

«Сейчас кидать камни в судей, в хорватов, которые нас так «радушно» приняли, будет неправильно. Ребята чуть-чуть потеряли координацию, мандражировали.

Если говорить по поводу судейства: в греко-римской борьбе многие встречи заканчиваются при счёте 1:1. Естественно, кто первым взял соперника в партер, тот и получил преимущество. А у нас как раз были спорные поединки: у Емелина, Тюлюбаева, Алирзаева и Кутузова. Как минимум два финала здесь мы потеряли из-за решений судей», — сказал Когуашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.