«В Пекине у команды был траур». Когуашвили вспомнил яркие победы борцов на ОИ-2008

Бывший главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили вспомнил яркие победы борцов на ОИ-2008.

– Какой из финалов для вас был самым запоминающимся?

– В целом запомнилась дебютная для меня Олимпиада-2008 в Пекине, через год после того, как возглавил команду. В начале Игр у сборной России не было ни одного золота в медальном зачёте. У всей команды был траур. Тогда нас, главных тренеров по всем видам спорта, собрали. Говорили, что сейчас будут успехи – борцы приехали. Ужасно себя ощущал, однако заявил, чтобы никто не переживал, всё нормально. А что я мог им ещё сказать?!

В первый день борцовского турнира в тяжелейших сетках выступали Манкиев и Альбиев. Завоевали два золота из двух возможных, а на следующий день Хуштов поднялся на вершину. Ребята после этого через такие медные трубы прошли! Этот турнир могу назвать ярчайшим, — сказал Когуашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.