Винер поделилась впечатлениями от Клубной лиги по художественной гимнастике в Казани

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер поделилась впечатлениями от проводимой в Казани Клубной лиги по художественной гимнастике.

– В Казани сейчас проходят соревнования Клубной лиги по художественной гимнастике. Поделитесь своими впечатлениями о первых днях.

– Сначала хотела бы выразить благодарность раису Татарстана, Рустаму Минниханову, который следит, чтобы спортивные дворцы и стадионы в столице республики находились в прекрасном состоянии. Кроме того, меня поразил чистейший красивый и ухоженный город – Казань.

И это счастье, что сюда попали дети, они выступают на площадке, где проходила Универсиада-2013, Игры БРИКС. Центр гимнастики – дворец с великолепной историей и духом. В рамках Клубной лиги он сегодня принимает 2600 человек. Помимо массовых забегов, не могу вспомнить на своем веку такой большой размах по количеству участников в стране.

Также очень признательна своей ученице Ольге Капрановой и её сестре Екатерине за организацию Клубной лиги. Здесь принимают участие дети разных возрастов – от 5 до 20 лет. Это очень большой размах и движение вперед. Развитие художественной гимнастики делает наших девушек, будущих мам и жён более красивыми, мотивированными на спорт, на воспитание себя и своих будущих детей именно в духе здорового образа жизни, — приводит слова Винер «Татар-информ».

Клубная лига по художественной гимнастике завершится 4 октября.