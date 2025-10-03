В новом спортивном кластере Москвы открыт регбийный стадион

В пятницу, 3 октября, в Филёвском парке Москвы была открыта новая регбийная арена. Событие стало первым этапом проекта создания многофункционального спортивного комплекса, где гандбол должен быть профилирующим видом спорта.

«Мы рассчитываем, что новый стадион станет не только полноправной частью уже действующего спортивного комплекса «ДелоСпорт» в Филях, но и заложит основу для формирования современного кластера для игровых видов спорта. В его сердце мы, разумеется, видим гандбольную арену. Развитие спортивной инфраструктуры в целом будет способствовать популяризации спорта и здорового образа жизни, появлению новых талантливых атлетов», – отметил председатель Высшего Совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.

В декабре 2022 года Федерации гандбола и регби России заключили соглашение о сотрудничестве. Открытие регбийной арены является одним из пунктов его реализации.

В церемонии открытия стадиона приняли участие глава Федерации регби России Игорь Артемьев, генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин, президент регбийного клуба «Фили» Сергей Чеченков, член Совета директоров УК «Дело» Дмитрий Музыченко и другие официальные лица.