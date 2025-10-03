В Федерации тяжёлой атлетики Европы предложили МОК убрать нейтральные статусы

Глава Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) Астрит Хассани отправил письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, где предложил вернуть российским и белорусским спортсменам право выступать под флагами своих стран.

«Сегодня я обращаюсь к вам в качестве президента Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF), и в более широком смысле, как твердо верящий в фундаментальные ценности олимпийского движения: нейтралитет, инклюзивность и объединяющая сила спорта превыше всех политических и идеологических разногласий. За последние месяцы я получил сообщения от различных европейских национальных федераций, в которых выражалась обеспокоенность и требовалась ясность относительно дальнейшего использования статуса AIN для российских и белорусских спортсменов. Возникли вопросы о последовательности и беспристрастности, особенно после недавнего решения по Паралимпийским играм и призывов к Израилю рассмотреть аналогичный вопрос в связи с продолжающимися военными конфликтами. Эта ситуация подчёркивает важность чёткого и последовательного применения принципов в международном спорте.

Хотя я понимаю сложности, которые привели к принятию этого решения, в соответствии с принципами отсутствия обратной силы, поскольку сейчас олимпийское перемирие не нарушается, я со всем уважением призываю Международный олимпийский комитет пересмотреть своё решение о его продлении. Если Олимпийский комитет России (ОКР) нарушил Олимпийскую хартию, объединив региональные спортивные организации с территорий, признанных на международном уровне частью Украины, то тогда любые санкции должны быть направлены конкретно на ответственных лиц, принимающих решения в рамках ОКР. Спортсмены, которые не имеют права влиять на политические или административные действия, предпринимаемые их НОК, не должны нести ответственность за последствия таких решений", — приводит текст письма ТАСС.

Также глава EWА призвал МОК твердо и публично взять на себя обязательство ни при каких обстоятельствах никогда больше не предоставлять нейтральный статус ни одной стране.