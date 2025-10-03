Марина Бех-Романчук рассказала о проблемах с психикой после болезни

30-летняя прыгунья в длину Марина Бех-Романчук рассказала об осложнениях после долгого периода болезней. В конце 2023-го года у спортсменки началась сильная аллергия, а в январе 2024-го она переболела гриппом с осложнением на лёгкие.

По словам спортсменки, долгий период болезни серьёзно сказался на её психике: она регулярно срывалась, делилась переживаниями со своим мужем, пловцом Михаилом Романчуком. В результате проблемы со здоровьем довели её до эмоционального срыва. Украинка обратилась сначала к спортивному психологу, а затем – к психиатру.

«Я впервые признала свою слабость. Я была готова принимать антидепрессанты, потому что поняла, что иначе просто не выдержу. Это признание слабости тогда меня спасло», — сказала Бех-Романчук на YouTube-канале Маши Ефросининой.