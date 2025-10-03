Россияне завоевали шесть медалей на детском первенстве мира по шахматам

Представители России на детском первенстве мира в Алма-Ате завоевали две медали в классике и четыре в композиции.

Юные спортсмены успешно выступили в первенстве по решению шахматных композиций. Амвросий Аверкин (М8), Мия Кудряшова (Д8) и Николай Шевяков (М12) взяли золото, а Анна Горощенко (М12) смогла завоевать бронзовую медаль.

Также шахматистам удалось завоевать награды по результатам партий заключительного, 11 тура первенства мира, прошедшего 30 сентября. Фёдор Сидельников стал вторым в группе мальчиков до 8 лет (8,5 очков из 11), а Милана Соколова взяла бронзу в турнире девочек до 12 лет (8,5 очков из 11).

Руководителем делегации наших спортсменов был гроссмейстер Михаил Демидов.