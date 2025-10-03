Россияне завоевали шесть медалей на детском первенстве мира по шахматам
Поделиться
Представители России на детском первенстве мира в Алма-Ате завоевали две медали в классике и четыре в композиции.
Юные спортсмены успешно выступили в первенстве по решению шахматных композиций. Амвросий Аверкин (М8), Мия Кудряшова (Д8) и Николай Шевяков (М12) взяли золото, а Анна Горощенко (М12) смогла завоевать бронзовую медаль.
Также шахматистам удалось завоевать награды по результатам партий заключительного, 11 тура первенства мира, прошедшего 30 сентября. Фёдор Сидельников стал вторым в группе мальчиков до 8 лет (8,5 очков из 11), а Милана Соколова взяла бронзу в турнире девочек до 12 лет (8,5 очков из 11).
Руководителем делегации наших спортсменов был гроссмейстер Михаил Демидов.
Комментарии
- 3 октября 2025
-
20:44
-
20:27
-
20:10
-
18:47
-
16:30
-
16:08
-
16:05
-
15:40
-
15:25
-
15:10
-
14:45
-
13:00
-
12:52
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
10:35
-
09:39
- 2 октября 2025
-
21:55
-
21:30
-
21:10
-
20:03
-
19:42
-
17:51
-
12:08
-
10:54
-
10:29
-
10:16
- 1 октября 2025
-
22:51
-
22:20
-
19:18
-
18:58
-
18:41
-
16:14