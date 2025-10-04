«КО-Синтез» обыграл «Спартак» и завоевал Суперкубок России по водному поло

Казанский клуб «КОС-Синтез» стал победителем Суперкубка России по водному поло. В чемпионском матче он обыграл волгоградский «Спартак».

Встреча проходила в Москве. Она завершилась с упорным счётом 10:9 в пользу коллектива из Казани.

«КОС-Синтез» во второй раз в истории клуба победил в Суперкубке страны. Казанский клуб является действующим победителем Кубка России по водному поло. В финале 2025 года он также одержал победу над «Спартаком» из Волгограда, который является самым титулованным клубом в истории Кубка страны (13 побед).

