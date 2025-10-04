Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский параатлет Кирилл Глазырин выиграл золото ЧМ-2025 в беге на 100 м

Российский параатлет Кирилл Глазырин выиграл золото ЧМ-2025 в беге на 100 м
Кирилл Глазырин
Комментарии

Российский паралимпиец Кирилл Глазырин стал первым в финале забега на 100 м (Т36) в рамках чемпионата мира — 2025 в Токио (Япония). Россиянин установил рекорд Европы, преодолев спринтерскую дистанцию за 11,73 секунды.

Серебряная медаль досталась китайскому спортсмену Ден Пейчену (11,77 секунды), бронзу выиграл его соотечественник Ян Ифей (12,03).

Ранее российские параатлеты Анна Кулинич-Сорокина и Александр Костин также выиграли золотые медали ЧМ-2025 в Японии. Кулинич-Сорокина стала сильнейшей в беге на 400 м в категории T12 (нарушение зрения), а Костин победил на дистанции 5000 м в классе Т13.

Материалы по теме
Россияне Кулинич-Сорокина и Костин стали чемпионами мира по паралимпийской лёгкой атлетике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android