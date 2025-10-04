Российский параатлет Кирилл Глазырин выиграл золото ЧМ-2025 в беге на 100 м

Российский паралимпиец Кирилл Глазырин стал первым в финале забега на 100 м (Т36) в рамках чемпионата мира — 2025 в Токио (Япония). Россиянин установил рекорд Европы, преодолев спринтерскую дистанцию за 11,73 секунды.

Серебряная медаль досталась китайскому спортсмену Ден Пейчену (11,77 секунды), бронзу выиграл его соотечественник Ян Ифей (12,03).

Ранее российские параатлеты Анна Кулинич-Сорокина и Александр Костин также выиграли золотые медали ЧМ-2025 в Японии. Кулинич-Сорокина стала сильнейшей в беге на 400 м в категории T12 (нарушение зрения), а Костин победил на дистанции 5000 м в классе Т13.