Ангелина Мельникова выиграла золото ЧР-2025 в вольных упражнениях

Ангелина Мельникова
Олимпийская чемпионка Токио-2020 гимнастка Ангелина Мельникова выиграла вольные упражнения в рамках чемпионата России — 2025 в Сириусе. Лидер национальной сборной получила от судей 14,166 балла.

Второе место досталось Анне Калмыковой, чьё выступление было оценено на 0,2 балла меньше (13,966). Тройку сильнейших замкнула Мария Агафонова (13,633).

На бревне первой стала Калмыкова, серебро досталось Кристине Шаповаловой, бронза — Людмиле Рощиной.

Ранее Мельникова выиграла личное многоборье на чемпионате России. Она также поднялась на высшую ступень пьедестала в командных соревнованиях в составе Владимирской области.

