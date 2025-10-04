Скидки
Регбисты московского «Динамо» сенсационно вышли в финал чемпионата России — 2025

Регбисты московского «Динамо» сенсационно вышли в финал чемпионата России — 2025
РК «Динамо Москва»
Комментарии

Регбисты столичного «Динамо» вышли в финал чемпионата России — 2025. Сегодня, 4 октября, они в ответном матче 1/2 финала обыграли РК «Енисей-СТМ». Счёт — 48:29.

PARI Чемпионат России . 1/2 финала
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Енисей-СТМ
Красноярск
Окончен
29 : 48
Динамо
Москва

Результативными попытками за бело-голубых отметились Джайден Барон, Болдуин Хансен, Кортни Виннаар, Георгий Менабде, Лейтон Экстин и Иван Дорофеев.

Отметим, первая игра также осталась за москвичами — она состоялась 28 сентября и завершилась со счётом 25:24. Общая сумма по итогам двух матчей – 73:53. «Динамо» впервые в своей истории вышло в финал чемпионата России.

Завтра, 5 октября, состоится ответная встреча между командами «Стрела-Ак Барс» и «Красный Яр». Первый матч 1/2 финала завершился со счётом 44:13 в пользу казанцев.

