Даниел Маринов выиграл золото ЧР-2025 по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях

20-летний Даниел Маринов выиграл чемпионат России — 2025 в Сириусе в упражнении на брусьях. Он получил от судей 14,500 балла.

Серебряным призёром стал Иван Куляк, который получил 14,133 балла, бронзовая медаль досталась Мухаммаджону Якубову (14,100 балла).

В активе Маринова также бронзовая награда в опорном прыжке. Золото там добыл Якубов, а серебро — Владислав Новокшонов. Триумфатором турнира на перекладине стал Александр Карцев, Сергей Найдин выиграл серебро, а Маринов — бронзу.

Ранее Даниел Маринов стал победителем национального чемпионата в личном многоборье. Сегодня, 4 октября, последний день турнира.