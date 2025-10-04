Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Даниел Маринов выиграл золото ЧР-2025 по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях

Даниел Маринов выиграл золото ЧР-2025 по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях
Даниел Маринов
Комментарии

20-летний Даниел Маринов выиграл чемпионат России — 2025 в Сириусе в упражнении на брусьях. Он получил от судей 14,500 балла.

Серебряным призёром стал Иван Куляк, который получил 14,133 балла, бронзовая медаль досталась Мухаммаджону Якубову (14,100 балла).

В активе Маринова также бронзовая награда в опорном прыжке. Золото там добыл Якубов, а серебро — Владислав Новокшонов. Триумфатором турнира на перекладине стал Александр Карцев, Сергей Найдин выиграл серебро, а Маринов — бронзу.

Ранее Даниел Маринов стал победителем национального чемпионата в личном многоборье. Сегодня, 4 октября, последний день турнира.

Материалы по теме
Ангелина Мельникова выиграла золото ЧР-2025 в вольных упражнениях
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android