23-летний альпинист погиб, сорвавшись со скалы в США

23-летний альпинист Брайан Миллер погиб в национальном парке Йосемити в США из-за несчастного случая. Об этом сообщили в AS. Уточняется, что он совершал восхождение на скалу Эль-Капитан, её высота составляет 915 м.

После достижения вершины спортсмен решил спуститься за рюкзаком, который застрял в скале чуть ниже. Длины верёвки не хватило — и альпинист сорвался вниз. Момент попал в эфир трансляции в социальной сети TikTok, которую вёл один из блогеров.

В августе в горах Киргизии погибла российская альпинистка Наталья Наговицина. 12 августа на высоте 7000 м Наговицина сломала ногу. Один из напарников по интернациональной команде оказал ей первую помощь и отправился за спасателями. Попытку эвакуировать россиянку совершили два иностранца, но неудачно. Её укутали в спальный мешок и оставили на горе.