Стала известна турнирная сетка Кубка мира по шахматам — 2025 с участием россиян

Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала сетку Кубка мира — 2025 в Гоа (Индия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с соперниками российских шахматистов в первом круге соревнований.

Шахматы. Кубок мира — 2025, Гоа (Индия). Соперники россиян в первом круге:

Арсений Нестеров — Сапармырат Атабаев (Туркменистан);

Иван Землянский — Леван Панцулая (Грузия);

Сергей Лобанов — Кацпер Пёрун (Польша);

Владислав Артемьев — Хескиел Ндахангвапо (Намибия);

Евгений Наер — Фи Антенаина Ракотомахаро (Мадагаскар);

Алексей Гребнев — Даниэль Кизон (Филиппины).

В Кубке мира со второго круга также примут участие Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко и Володар Мурзин.