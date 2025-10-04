Скидки
Стала известна турнирная сетка Кубка мира по шахматам — 2025 с участием россиян

Стала известна турнирная сетка Кубка мира по шахматам — 2025 с участием россиян
Иван Землянский
Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала сетку Кубка мира — 2025 в Гоа (Индия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с соперниками российских шахматистов в первом круге соревнований.

Шахматы. Кубок мира — 2025, Гоа (Индия). Соперники россиян в первом круге:

Арсений Нестеров — Сапармырат Атабаев (Туркменистан);
Иван Землянский — Леван Панцулая (Грузия);
Сергей Лобанов — Кацпер Пёрун (Польша);
Владислав Артемьев — Хескиел Ндахангвапо (Намибия);
Евгений Наер — Фи Антенаина Ракотомахаро (Мадагаскар);
Алексей Гребнев — Даниэль Кизон (Филиппины).

В Кубке мира со второго круга также примут участие Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко и Володар Мурзин.

