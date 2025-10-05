Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Фабиано Каруана стал победителем финального турнира серии Grand Chess Tour — 2025

Фабиано Каруана стал победителем финального турнира серии Grand Chess Tour — 2025
Фабиано Каруана
Комментарии

Американский гроссмейстер, вице-чемпион мира Фабиано Каруана одержал победу в финальном турнире серии Grand Chess Tour — 2025 в Сан-Паулу (Бразилия). В матче за первое место он оказался сильнее француза Максима Вашье-Лаграва. Американец получил за победу $ 150 тыс, а француз — $ 100 тыс.

Бронзовая награда соревнований досталась представителю США Левону Ароняну, который переиграл Рамешбабу Прагнанандху из Индии.

Grand Chess Tour — 2025 состоял из шести этапов, первый из которых состоялся в конце апреля 2025 года. В финальной части гроссмейстеры сыграли по две партии в классическом, быстром и блиц-формате.

Материалы по теме
Стала известна турнирная сетка Кубка мира по шахматам — 2025 с участием россиян
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android