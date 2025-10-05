Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Владимир Никитин побил рекорд России на Казанском национальном полумарафоне

Владимир Никитин побил рекорд России на Казанском национальном полумарафоне
Комментарии

Российский легкоатлет Владимир Никитин, побил рекорд России на Казанском национальном полумарафоне — 2025. Дистанцию 21,1 км он преодолел за 59.51.

Вторым стал Нурсултан Кэнешбеков из Кыргызстана с результатом 1:01.39. Тройку сильнейших замкнул Андрей Сущеня (1:04.52).

Ранее Никитин также установил новый рекорд России на дистанции 10 км (27.40) в рамках Московского марафона.

Лёгкая атлетика. Казанский национальный полумарафон. 21,1 км, мужчины:

  1. Владимир Никитин — 59.51.
  2. Нурсултан Кэнешбеков (Кыргызстан) — 1:01.39.
  3. Андрей Сущеня  — 1:04.52.

21,1 км, женщины:

  1. Луиза Лега – 1:12.28.
  2. Алла Сидорова – 1:12.53.
  3. Дина Александрова – 1:13.17.
Материалы по теме
«У меня был более ровный расклад». Владимир Никитин — о победе в Московском марафоне
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android