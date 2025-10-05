Владимир Никитин побил рекорд России на Казанском национальном полумарафоне

Российский легкоатлет Владимир Никитин, побил рекорд России на Казанском национальном полумарафоне — 2025. Дистанцию 21,1 км он преодолел за 59.51.

Вторым стал Нурсултан Кэнешбеков из Кыргызстана с результатом 1:01.39. Тройку сильнейших замкнул Андрей Сущеня (1:04.52).

Ранее Никитин также установил новый рекорд России на дистанции 10 км (27.40) в рамках Московского марафона.

Лёгкая атлетика. Казанский национальный полумарафон. 21,1 км, мужчины:

Владимир Никитин — 59.51. Нурсултан Кэнешбеков (Кыргызстан) — 1:01.39. Андрей Сущеня — 1:04.52.

21,1 км, женщины: