В США бывший квотербек НФЛ получил ножевые ранения. В больнице его арестовали

В США бывший квотербек НФЛ получил ножевые ранения. В больнице его арестовали
Комментарии

Бывший квотербек НФЛ, а ныне спортивный комментатор Fox Sports Марк Санчес был арестован в субботу, 4 октября, в Индианаполисе. Об этом сообщает ESPN.

Ему предъявлены три обвинения по уголовным делам средней тяжести в связи с инцидентом, в ходе которого он получил ножевые ранения и доставлен в больницу.

Сообщается, что Санчес был арестован в больнице по подозрению в нанесении побоев с причинением телесных повреждений, незаконном проникновении в транспортное средство и пьянстве в общественном месте. По данным детективов, розыск других лиц не ведётся.

Санчес всё ещё находится в больнице и пока что не был доставлен в следственный изолятор. Ранее в субботу Fox Sports заявила, что Санчес восстанавливается от ранений и находится в стабильном состоянии.

Комментарии
