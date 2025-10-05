«Чеховские медведи» проиграли СКИФу в матче гандбольной Суперлиги-2025/2026

В субботу, 4 октября, состоялся матч Суперлиги-2025/2026 по гандболу, где встречались «Чеховские медведи» и краснодарский СКИФ. Встреча завершилась со счётом 32:23 в пользу коллектива из Краснодара.

Гандбол. Суперлига-2025/2026. Результат матча:

СКИФ (Краснодар) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 32:23 (Шалабанов, Пасенов, Джамали — по 7; Шельменко — 6, К. Котов — 5).

После шести сыгранных матчей «Чеховские медведи» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе восемь очков. СКИФ идёт на 12-й позиции в таблице. Лидером чемпионата является ЦСКА, на счету которого 11 очков.