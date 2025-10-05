Скидки
Главная Другие Новости

«Стрела-Ак Барс» обыграла «Красный Яр» и вышла в финал чемпионата России по регби

«Стрела-Ак Барс» обыграла «Красный Яр» и вышла в финал чемпионата России по регби
Комментарии

Казанская «Стрела-Ак Барс» одержала победу над красноярским «Красным Яром» в полуфинальной серии чемпионата России по регби — 2025. Второй матч закончился со счётом 35:27 (14:8, 21:19).

PARI Чемпионат России . 1/2 финала
05 октября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Красный Яр
Красноярск
Окончен
27 : 35
Стрела-Ак Барс
Казань

В другой полуфинальной серии московское «Динамо» сенсационно обыграло РК «Енисей-СТМ».

Финал между «Стрелой-Ак Барс» и «Динамо» из Москвы пройдёт 12 октября в Казани. Матч за третье место между «Енисеем-СТМ» и «Красным Яром» состоится 11 октября в Красноярске.

В прошлогоднем финале чемпионата России по регби красноярский «Енисей-СТМ» победил казанскую «Стрелу-Ак Барс» со счётом 12:11. Третье место занял пензенский «Локомотив».

