Арман Дюплантис: честно говоря, немного боюсь высоты, когда внизу нет мата

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис признался, что боится высоты вне соревнований.

На родине его матери в шведском городе Авеста установили сооружение с планкой на высоте 6,30 м — действующий на данный момент мировой рекорд Дюплантиса. После его победы на чемпионате мира Арман посетил город и поднялся на эту высоту на подъёмнике со страховкой.

«Честно говоря, я немного боюсь высоты, когда внизу нет мата», — приводит слова Дюплантиса Sweden Herald.

На чемпионате мира — 2025 в Токио (Япония) Арман Дюплантис в 14-й раз в своей карьере обновил мировой рекорд.

Комментарии
