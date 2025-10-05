Шаров и Аплачкина стали победителями забега на 10 км на соревнованиях «Моя столица»

Бывший лыжник Сергей Шаров стал победителем забега на 10 км в рамках соревнований «Моя столица». Дистанцию он преодолел за 29.28. Среди женщин победительницей стала Светлана Аплачкина с результатом 32.07.

У мужчин вторым стал Адрей Янович с результатом 29.48. Тройку сильнейших замкнул Егор Лимонов (30.06). У женщин серебро завоевала Надежда Сизова (33,16). Бронзовым призёром стала Виктория Хапилина (33.57).

Лёгкая атлетика. «Моя столица». 10 км, мужчины:

Сергей Шаров — 29.38. Андрей Янович — 29.48. Егор Лимонов — 30.06.

10 км, женщины:

Светлана Аплачкина — 32.07. Надежда Сизова — 33.16. Виктория Хапилина — 33.57.