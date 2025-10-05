Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Шаров и Аплачкина стали победителями забега на 10 км на соревнованиях «Моя столица»

Шаров и Аплачкина стали победителями забега на 10 км на соревнованиях «Моя столица»
Комментарии

Бывший лыжник Сергей Шаров стал победителем забега на 10 км в рамках соревнований «Моя столица». Дистанцию он преодолел за 29.28. Среди женщин победительницей стала Светлана Аплачкина с результатом 32.07.

У мужчин вторым стал Адрей Янович с результатом 29.48. Тройку сильнейших замкнул Егор Лимонов (30.06). У женщин серебро завоевала Надежда Сизова (33,16). Бронзовым призёром стала Виктория Хапилина (33.57).

Лёгкая атлетика. «Моя столица». 10 км, мужчины:

  1. Сергей Шаров — 29.38.
  2. Андрей Янович — 29.48.
  3. Егор Лимонов — 30.06.

10 км, женщины:

  1. Светлана Аплачкина — 32.07.
  2. Надежда Сизова — 33.16.
  3. Виктория Хапилина — 33.57.
Материалы по теме
Владимир Никитин побил рекорд России на Казанском национальном полумарафоне
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android