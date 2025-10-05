Шаров и Аплачкина стали победителями забега на 10 км на соревнованиях «Моя столица»
Бывший лыжник Сергей Шаров стал победителем забега на 10 км в рамках соревнований «Моя столица». Дистанцию он преодолел за 29.28. Среди женщин победительницей стала Светлана Аплачкина с результатом 32.07.
У мужчин вторым стал Адрей Янович с результатом 29.48. Тройку сильнейших замкнул Егор Лимонов (30.06). У женщин серебро завоевала Надежда Сизова (33,16). Бронзовым призёром стала Виктория Хапилина (33.57).
Лёгкая атлетика. «Моя столица». 10 км, мужчины:
- Сергей Шаров — 29.38.
- Андрей Янович — 29.48.
- Егор Лимонов — 30.06.
10 км, женщины:
- Светлана Аплачкина — 32.07.
- Надежда Сизова — 33.16.
- Виктория Хапилина — 33.57.
