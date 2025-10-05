Маринов высказался по поводу возможного участия россиян на ЧМ-2025 спортивной гимнастике

Гимнаст Даниел Маринов ответил на вопрос о поездке россиян на чемпионат мира — 2025 в Джакарте (Индонезия). Он считает, что препятствий со стороны FIG не будет. Турнир пройдёт с 19 по 25 октября, но пофамильные заявки отечественной сборной на участие в турнире до сих пор не опубликованы на официальном сайте международной федерации.

«Я думаю, всё нормально будет», — приводит слова Маринова ТАСС.

На данный момент FIG опубликовала список с именами 442 спортсменов, среди которых белорусы, выступающие в нейтральном статусе. Имена ещё 10-х гимнастов неизвестны.

Ранее Маринов стал чемпионом России в индивидуальном многоборье и упражнениях на брусьях. Он также завоевал бронзовые награды в опорном прыжке и на перекладине.