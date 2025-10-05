Скидки
Российский параатлет выиграл золото ЧМ-2025 в прыжках в длину с мировым рекордом

Российский параатлет выиграл золото ЧМ-2025 в прыжках в длину с мировым рекордом
Евгений Торсунов
Комментарии

Двукратный паралимпийский чемпион Евгений Торсунов выиграл золото ЧМ-2025 по лёгкой атлетике в Индии в прыжках в длину (Т36). В своей лучшей попытке россиянин приземлился на отметку в 6,14 м. Он улучшил собственный мировой рекорд на 9 см.

Второе место досталось австралийцу Уильяму Стедману (5,83 м), а тройку сильнейших замкнул украинец Александр Литвиненко (5,81 м).

Медаль в актив сборной России также принёс Александр Хрупин, который стал вторым в толкании ядра в категории F33. Россиянин показал в лучшей попытке результат 11,19 м. Также второе место, но на беговой дорожке заняла Мария Ульяненко. Она соревновалась на дистанции 400 м в категории T13.

