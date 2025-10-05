Тадей Погачар завоевал золото ЧЕ-2025 по шоссейному велоспорту в групповой гонке

Титулованный словенский спортсмен Тадей Погачар завоевал золото чемпионата Европы — 2025 во Франции в групповой гонке. Он преодолел дистанцию, длиной в 202,5 км, за 4 часа 59 минут 29 секунд.

Серебряную медаль завоевал бельгиец Ремко Эвенепул, который проиграл лидеру 31 секунду. Тройку сильнейших замкнул хозяин трассы француз Пол Сейшас (+3 минуты 41 секунда отставания). Испанец Хуан Аюсо занял шестое место, а француз Павел Сиваков стал восьмым.

Ранее гонку с раздельным стартом на ЧЕ-2025 выиграл Ремко Эвенепул. Второе место досталось итальянцу Филиппо Ганне, а третье — датчанину Никласу Ларсену.