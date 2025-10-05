Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский райдер Фоминов завоевал бронзовую медаль на ЧЕ по ВМХ-фристайлу

Российский райдер Никита Фоминов стал бронзовым призёром чемпионата Европы – 2025 по ВМХ-фристайлу в дисциплине «Парк». Соревнования проходили в Эйндховене (Нидерланды) с 3 по 5 октября.

Фоминов завершил соревнования, показав результат 89,60 балла. Чемпионом Европы стал британский райдер Дилан Хесси, в своей лучшей попытке он показал результат 95,20 балла. Серебряную медаль соревнований завоевал хорват Марин Рантеш с результатом 93,35 балла.

ВМХ-фристайл. Чемпионат Европы – 2025. «Парк». Мужчины:

1. Дилан Хесси (Великобриатния) – 95,20.

2. Марин Рантеш (Хорватия) – 93,35.

3. Никита Фоминов (Россия) – 89,60.

4. Антони Жанжан (Франция) – 88,14.

5. Том Ван Ден Богаард (Нидерланды) – 87,70.

Никита Фоминов выступал на чемпионате Европы в нейтральном статусе.