Михаил Дегтярёв заявил, что у всех российских сборных будет единая форма

Министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил, что у всех отечественных сборных будет единая форма. Он отметил, что для Олимпиад будут готовиться другие комплекты, которые подтвердят высокий статус этих соревнований.

«На сегодняшний день министерство спорта полностью расторгло все контракты по амуниции и обмундированию, Олимпийский комитет России тоже расстался с поставщиками. Мы в этом году выйдем на решение о единой форме. Считаю, что национальная сборная по всем видам спорта — от шахмат до синхронного плавания или гимнастики и олимпийская сборная должны выглядеть одинаково.

С разницей лишь в том, что Олимпийские игры — это более престижные соревнования. Наверное, какой-то премиум-сегмент в обмундировании будет. Но выглядеть должны все в одной линейке одинаково. Не так, что синее, белое, разноцветное. Так что на это решение мы выйдем. А кто будет поставщиком, спросим у олимпийцев. Предлагаю высказываться с сегодняшнего дня», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.