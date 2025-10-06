Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Михаил Дегтярёв заявил, что у всех российских сборных будет единая форма

Михаил Дегтярёв заявил, что у всех российских сборных будет единая форма
Михаил Дегтярёв
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил, что у всех отечественных сборных будет единая форма. Он отметил, что для Олимпиад будут готовиться другие комплекты, которые подтвердят высокий статус этих соревнований.

«На сегодняшний день министерство спорта полностью расторгло все контракты по амуниции и обмундированию, Олимпийский комитет России тоже расстался с поставщиками. Мы в этом году выйдем на решение о единой форме. Считаю, что национальная сборная по всем видам спорта — от шахмат до синхронного плавания или гимнастики и олимпийская сборная должны выглядеть одинаково.

С разницей лишь в том, что Олимпийские игры — это более престижные соревнования. Наверное, какой-то премиум-сегмент в обмундировании будет. Но выглядеть должны все в одной линейке одинаково. Не так, что синее, белое, разноцветное. Так что на это решение мы выйдем. А кто будет поставщиком, спросим у олимпийцев. Предлагаю высказываться с сегодняшнего дня», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Материалы по теме
Российский параатлет выиграл золото ЧМ-2025 в прыжках в длину с мировым рекордом
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android