Российский дзюдоист Парчиев стал серебряным призёром мирового первенства до 21 года

Российский дзюдоист Абдуллах Парчиев завоевал серебряную медаль чемпионата мира – 2025 по дзюдо до 21 года в весовой категории до 66 кг. Турнир проходит в Перу с 5 по 7 октября.
Абдуллах Парчиев уступил в решающей схватке грузинскому дзюдоисту Торнике Гигаури. Бронзовыми призёрами соревнований стали японец Сунтаро Фукучи и Махаммад Мусаев из Азербайджана.
Дзюдо. Молодёжный чемпионат мира – 2025. Перу. Мужчины, до 66 кг
1. Торнике Гигаури (Грузия).
2. Абдуллах Парчиев (Россия).
3. Сунтаро Фукучи (Япония) / Махаммад Мусаев (Азербайджан).
Российские дзюдоисты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.