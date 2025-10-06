Скидки
Российский дзюдоист Парчиев стал серебряным призёром мирового первенства до 21 года

Российский дзюдоист Парчиев стал серебряным призёром мирового первенства до 21 года
Российский дзюдоист Абдуллах Парчиев завоевал серебряную медаль чемпионата мира – 2025 по дзюдо до 21 года в весовой категории до 66 кг. Турнир проходит в Перу с 5 по 7 октября.

Абдуллах Парчиев уступил в решающей схватке грузинскому дзюдоисту Торнике Гигаури. Бронзовыми призёрами соревнований стали японец Сунтаро Фукучи и Махаммад Мусаев из Азербайджана.

Дзюдо. Молодёжный чемпионат мира – 2025. Перу. Мужчины, до 66 кг

1. Торнике Гигаури (Грузия).
2. Абдуллах Парчиев (Россия).
3. Сунтаро Фукучи (Япония) / Махаммад Мусаев (Азербайджан).

Российские дзюдоисты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

