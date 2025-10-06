Скидки
Мельникова — о дискомфорте в колене: видимо, не очень хорошо реагирует на самолёт

Мельникова — о дискомфорте в колене: видимо, не очень хорошо реагирует на самолёт
Олимпийская чемпионка Токио — 2020 по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова рассказала о проблемах с коленом, которая беспокоила её во время чемпионата России – 2025, отметив, что боль в суставе появилась после перелёта. Чемпионат России проходил в Сириусе с 30 сентября по 4 октября.

– Твоё колено — оно стабильно?
– Да, но у меня оно прихватило после перелёта. Я не знаю, как прилечу в Москву, посмотрим, как будет. Как-то на самолёт, видимо, не очень хорошо реагирует.

– Может, из-за долгого положения сидя неподвижного?
– Возможно. Я ещё сижу не просто, знаете, как обычный человек, а ноги постоянно куда-то в узел заворачиваешь, поэтому, наверное, – сказала Мельникова в видео, размещённом в телеграм-канале «Голый спорт».

