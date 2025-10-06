Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мельникова — о долгих перелётах: приходишь в зал, и тело как будто не твоё

Мельникова — о долгих перелётах: приходишь в зал, и тело как будто не твоё
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка Токио — 2020 по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова рассказала, как она относится к длинным перелётам на соревнования, отметив, что ей хватает нескольких дней на акклиматизацию.

– Ты человек опытный, летала и в Японию неоднократно, как у тебя обстоят дела с такими длинными перелётами? Всё нормально или есть какое-то физиологическое, психологическое неприятие?
– В целом мне кажется, что я всегда нормально переносила перелёты. Конечно, после ты приходишь в зал и тело как будто бы не твоё. В принципе, пару дней, наверное, и ты чувствуешь себя довольно нормально. То есть всё равно есть какой-то период акклиматизации, чтобы почувствовать заново своё тело после перелёта, скажем так, потому что оно всегда обычно немного отекает и такое появляется состояние потерянное. Но на самом деле пару дней хватит, чтобы пройти в себя, – сказала Мельникова в видео, размещённом в телеграм-канале «Голый спорт».

Ангелина Мельникова принимала участие в чемпионате России – 2025, который проходил в Сириусе. Мельникова выиграла личное многоборье, командные соревнования, вольные упражнения и упражнения на брусьях.

Материалы по теме
Мельникова — о дискомфорте в колене: видимо, не очень хорошо реагирует на самолёт
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android