Мельникова рассказала, какие изменения планирует сделать в своих программах перед ЧМ-2025

Олимпийская чемпионка Токио — 2020 по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова рассказала, какие изменения она планирует сделать в своих программах перед чемпионатом мира – 2025.

– Ты говорила, что попытаешься увеличить базу немножко. В основном это будет на вольных, и на опорном прыжке. У прыжка база 5,6, что это за прыжок?

– Это ченк. Я его прыгала на Олимпийских играх в Токио. Четыре года не прыгала. На чемпионате России попробовала несколько раз на жёсткую опору. И я, конечно, постараюсь его сделать. Точнее, у меня есть такая задача даже, не то чтобы постараюсь.

– Как оценишь свою готовность к этому прыжку?

– На данный момент процентов 60, у меня ещё есть всё-таки такая неуверенность, когда ты ни разу не прыгал самостоятельно на стандарт, есть такое чувство неуверенности, и мне обязательно перед соревнованиями нужно будет попробовать это сделать. Также я буду тренироваться сейчас на базе, постелем жёсткую опору, и я думаю, что всё будет нормально, – сказала Мельникова в видео, размещённом в телеграм-канале «Голый спорт».

Чемпионат мира – 2025 по спортивной гимнастике пройдёт с 14 по 25 октября в Джакарте (Индонезия). Российские гимнасты примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.