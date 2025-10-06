Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мельникова рассказала, какие изменения планирует сделать в своих программах перед ЧМ-2025

Мельникова рассказала, какие изменения планирует сделать в своих программах перед ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка Токио — 2020 по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова рассказала, какие изменения она планирует сделать в своих программах перед чемпионатом мира – 2025.

– Ты говорила, что попытаешься увеличить базу немножко. В основном это будет на вольных, и на опорном прыжке. У прыжка база 5,6, что это за прыжок?
– Это ченк. Я его прыгала на Олимпийских играх в Токио. Четыре года не прыгала. На чемпионате России попробовала несколько раз на жёсткую опору. И я, конечно, постараюсь его сделать. Точнее, у меня есть такая задача даже, не то чтобы постараюсь.

Как оценишь свою готовность к этому прыжку?
– На данный момент процентов 60, у меня ещё есть всё-таки такая неуверенность, когда ты ни разу не прыгал самостоятельно на стандарт, есть такое чувство неуверенности, и мне обязательно перед соревнованиями нужно будет попробовать это сделать. Также я буду тренироваться сейчас на базе, постелем жёсткую опору, и я думаю, что всё будет нормально, – сказала Мельникова в видео, размещённом в телеграм-канале «Голый спорт».

Чемпионат мира – 2025 по спортивной гимнастике пройдёт с 14 по 25 октября в Джакарте (Индонезия). Российские гимнасты примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Мельникова — о дискомфорте в колене: видимо, не очень хорошо реагирует на самолёт
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android