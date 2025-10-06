Скидки
Мельникова: с купальниками небольшая сложность, нужно отправлять их на согласование в FIG

Олимпийская чемпионка Токио — 2020 по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова рассказала, купальники какого цвета планирует взять на чемпионат мира – 2025, который пройдёт с 14 по 25 октября в Джакарте (Индонезия).

– Важная тема – купальники. Розовый зал, как можно подобрать купальники? Ты выходила в ярко-зелёном на чемпионате России, и тебе понравилось. Ты понимаешь, какие купальники надо везти на чемпионат мира? Какие там будут не теряться, не прятаться от судей?
– Ну, у нас с купальниками сейчас небольшая сложность, потому что нам нужно же отправлять их на согласование в FIG (Международная федерация гимнастики). Я уже отправила свои. Думаю, у меня там будет фиолетовый, зелёный будет, розовый, может быть.

– Розовый?
– Нас попросили избегать красного, голубого и белого, чтобы если что, не было сочетаний.

– Розовый на розовом фоне? Тебя судьи не увидят.
– Посмотрим. Ну там же не только розовый фон будет. Он, по-моему, с фиолетовым, с оранжевым, – сказала Мельникова в видео, размещённом в телеграм-канале «Голый спорт».

