Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Крамаренко — о нейтральном статусе: рассчитываю получить его, когда вернусь в зал

Крамаренко — о нейтральном статусе: рассчитываю получить его, когда вернусь в зал
Аудио-версия:
Комментарии

Российская гимнастка Лала Крамаренко выразила надежду на скорое получение нейтрального статуса после возвращения к соревнованиям. В 2024 году гимнастка перенесла операцию по удалению мениска.

«В принципе всё хорошо, восстановление идёт полным ходом. Надеюсь, что скоро получится вернуться. Я сейчас потихоньку выступаю на концертах, если получится, то в этом году начну выступать на соревнованиях. Безусловно, я рассчитываю, что, когда вернусь в зал, получится поехать, получить нейтральный статус, пока его нет. Но надеюсь, что в ближайшем будущем будет», – приводит слова Крамаренко ТАСС.

20-летняя Крамаренко является чемпионкой Европы 2021 года в командных соревнованиях, а также трижды становилась чемпионкой мира среди юниоров. На чемпионате России 2024 года спортсменка выиграла золотые медали во всех индивидуальных дисциплинах.

Материалы по теме
Мельникова — о долгих перелётах: приходишь в зал, и тело как будто не твоё
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android