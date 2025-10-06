Крамаренко — о нейтральном статусе: рассчитываю получить его, когда вернусь в зал

Российская гимнастка Лала Крамаренко выразила надежду на скорое получение нейтрального статуса после возвращения к соревнованиям. В 2024 году гимнастка перенесла операцию по удалению мениска.

«В принципе всё хорошо, восстановление идёт полным ходом. Надеюсь, что скоро получится вернуться. Я сейчас потихоньку выступаю на концертах, если получится, то в этом году начну выступать на соревнованиях. Безусловно, я рассчитываю, что, когда вернусь в зал, получится поехать, получить нейтральный статус, пока его нет. Но надеюсь, что в ближайшем будущем будет», – приводит слова Крамаренко ТАСС.

20-летняя Крамаренко является чемпионкой Европы 2021 года в командных соревнованиях, а также трижды становилась чемпионкой мира среди юниоров. На чемпионате России 2024 года спортсменка выиграла золотые медали во всех индивидуальных дисциплинах.